ИА «Ореанда-Новости» Посол Латвии в России Марис Риекстиньш назвал стереотипами мнение пользователей соцсетей о том, что в Латвии производят исключительно шпроты и бальзам. Об этом он высказался в беседе с изданием «Открытый город».

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Латвией и Россией составил три миллиарда евро. При этом он подчеркнул, что такой суммы невозможно достичь исключительно на шпротах, так как « в Балтийском море нет столько рыбы».

Посол отметил, что Латвия экспортирует детское питание, шоколад, алкоголь, текстильные изделия, лекарства и химию. Все комментарии по поводу шпрот он назвал высокомерными.