ИА «Ореанда-Новости» В продаже появилась демисезонная ветровка из плотной ткани, в точности скопированная с той, в которой президент России Владимир Путин, по традиции проводящий отпуск в Сибири, ездил на рыбалку в Тыву в конце лета 2018 года. Куртка будет распространяться через сеть специализированных магазинов «Военторг». До этого модель была эксклюзивной, теперь же такие куртки доступны всем в свободной продаже, однако её выпуск всё же ограничен. Стоимость куртки a la Путин составляет 7090 рублей.