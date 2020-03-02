02.03.2020, 12:15
Появилась информация о мотоцикле, имеющем четыре колеса, который будет стоить 100 тысяч евро
ИА «Ореанда-Новости». Компании, которые занимаются производством мотоциклов, как и компании, которые выпускают автомобили, порой создают очень странные модели. Взять, к примеру, мотоцикл Lazareth LM 41.
В модельном ряде Lazareth имелись ещё более странный мотоцикл, чем тот, которая представлено на фото, - LM 847. Данный мотоцикл нельзя было назвать практичным: массивный силовой агрегат Maserati делал практически невозможными крены, а в связи с высоким центром тяжести удержать его было достаточно сложно. Однако в новом мотоцикле компанией были учтены все просчёты.
Кстати, на сайте https://gosnomera24.com/novogo-obraztsa-na-mototsikly можно получить номера на мотоциклы нового образца. Компания "ГОСНОМЕРА24" осуществляет доставку по Москве и другим регионам России. Оплата услуг производится онлайн, наличными или картой в офисах, наличными курьеру или безналично для юридических лиц.
На новом мотоцикле Lazareth LM 410 установлен мотор Yamaha. Этим мотоциклом, из-за того, что он имеет сдвоенные колёса, намного проще управлять. Модель не нуждается в подножках, поскольку она прекрасно стоит и без них. В поворотах же колёса, которые идут по внутреннему радиусу, поджимаются вверх, что даёт возможность кренить мотоцикл.
Стоимость байка оказалась весьма высокой, и это связано не только с его технической сложностью. Всего будет произведено десять единиц мотоцикла Lazareth LM 410, что делает эту модель исключительной. Существует также большая вероятность того, что данным мотоциклом заинтересуются богатые коллекционеры. Сложно представить, сколько байк будет стоить в ближайшие годы, но пока что его оценивают в сто тысяч евро или семь миллионов рублей.
Двигатель Yamaha R1, который установлен на данный мотоцикл, обладает мощностью в двести лошадиных сил при 13 500 об/мин. Крутящий момент этого двигателя достигает при 11 500 об/мин 112,4 Нм. Мотоцикл Yamaha YZF-R1, имеющий этот двигатель, стоит полтора миллиона рублей. А мотоцикл Yamaha YZF-R1M на российском рынке оценивают от двух миллионов рублей.
В модельном ряде Lazareth имелись ещё более странный мотоцикл, чем тот, которая представлено на фото, - LM 847. Данный мотоцикл нельзя было назвать практичным: массивный силовой агрегат Maserati делал практически невозможными крены, а в связи с высоким центром тяжести удержать его было достаточно сложно. Однако в новом мотоцикле компанией были учтены все просчёты.
Кстати, на сайте https://gosnomera24.com/novogo-obraztsa-na-mototsikly можно получить номера на мотоциклы нового образца. Компания "ГОСНОМЕРА24" осуществляет доставку по Москве и другим регионам России. Оплата услуг производится онлайн, наличными или картой в офисах, наличными курьеру или безналично для юридических лиц.
На новом мотоцикле Lazareth LM 410 установлен мотор Yamaha. Этим мотоциклом, из-за того, что он имеет сдвоенные колёса, намного проще управлять. Модель не нуждается в подножках, поскольку она прекрасно стоит и без них. В поворотах же колёса, которые идут по внутреннему радиусу, поджимаются вверх, что даёт возможность кренить мотоцикл.
Стоимость байка оказалась весьма высокой, и это связано не только с его технической сложностью. Всего будет произведено десять единиц мотоцикла Lazareth LM 410, что делает эту модель исключительной. Существует также большая вероятность того, что данным мотоциклом заинтересуются богатые коллекционеры. Сложно представить, сколько байк будет стоить в ближайшие годы, но пока что его оценивают в сто тысяч евро или семь миллионов рублей.
Двигатель Yamaha R1, который установлен на данный мотоцикл, обладает мощностью в двести лошадиных сил при 13 500 об/мин. Крутящий момент этого двигателя достигает при 11 500 об/мин 112,4 Нм. Мотоцикл Yamaha YZF-R1, имеющий этот двигатель, стоит полтора миллиона рублей. А мотоцикл Yamaha YZF-R1M на российском рынке оценивают от двух миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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