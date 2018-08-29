



На вопросы журналистов ответят представители Renault, Mobilistic’18, Aurus, KIA Motors, АВТОВАЗа, Хенде Мотор СНГ и другие.



ИА «Ореанда-Новости» . 29 августа начнёт работу Московский международный автосалон в Москве. В первый день автомобильного форума организаторы и участники мероприятия встретятся с представителями средств массовой информации.

30 августа состоится так называемый бизнес-день, а уже 31 августа все желающие смогут увидеть новинки автомобильного мира.



Продлится автосалон до 9 сентября.





Хэдлайнерами международного автосалона в Москве в этом году организаторы называют компании: АВТОВАЗ, Хендэ Мотор СНГ, KIA Motors Rus, Renault, LIFAN, JAC Motors, Volkswagen и Aurus.





Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании АВТОВАЗ Ян Птачек, комментируя предстоящий автосалон, отметил, что его компания готовит гостям мероприятия несколько сюрпризов. Однако детали он не раскрывает.





Известно, что компания Хендэ Мотор впервые в России представит новый Hyundai Santa Fe. В центре стенда KIA Motors будет хэтчбек третьего поколения семейства моделей Ceed. Также концерн покажет гостям автосалона самый скоростной автомобиль в истории компании Stinger и другие новинки. Российский Renault впервые продемонстрирует всему миру новую модель – кроссовера C-сегмента, который воплощает брендовую стратегию концерна – «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault».





Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» представит новый автомобиль люксового бренда Aurus, который создан на основе «Единой модульной платформы». «Модульная платформа» – это проект, организованный с целью развития российской автомобильной промышленности. Первый автомобиль проекта лимузин «Кортеж» был задействован во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2018 года.





Ещё одним интересным моментом Московского международного автосалона станет беспилотник от Яндекс.Такси. Гости мероприятия смогут прокатиться на беспилотных автомобилях перед выставочными павильонами.





Напомним, что Московский международный автомобильный салон проводится в России с 2006 года. Его организаторами выступают Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России» и международный выставочный центр «Крокус Экспо». С каждым годом количество участников автосалона постоянно увеличивается. Однако многие производители отказались принимать участие в мероприятии в этом году. Среди отказавшихся: немецкие концерны Mercedes, Audi и BMW и японские производители Toyota, Mitsubishi, Nissan.