ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с проектом указа президента России Владимира Путина все акции Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе, который ранее принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, переходят в государственную собственность Российской Федерации.

Предприятие преобразуется в акционерное общество, и 100 % акций будут находится в федеральной собственности. В течение полутора лет 100 % акций за вычетом одной акции будут переданы Объединённой судостроительной корпорации.

В 2015 году, когда Крым перешёл под юрисдикцию России, завод был национализирован в пользу города Севастополя (субъекта Федерации). В настоящее время на предприятии ведутся восстановительные работы, техническое перевооружение и модернизация.