ИА «Ореанда-Новости». 3 апреля Владимир Путин приехал в Московскую область на недавно построенный первый в стране завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz. Церемония открытия предприятия состоится сегодня.

Сам глава государства прибыл на мероприятие на отечественном автомобиле Aurus (в переводе: «русское золото») проекта "Кортеж". Впервые он приехал на данном авто 7 мая прошлого года на свою инаугурацию.

Завод по производству легковых автомобилей Mercedes начал строиться в июне 2017 года. Автоконцерн Daimler заключил с российскими властями инвестиционный контрактом, который гарантирует неизменность налоговой нагрузки, что обеспечивает стабильность ведения бизнеса. Планируется, что завод в Подмосковье будет выпускать 25 тысяч автомобилей в год. При этом рабочими местами обеспечат более тысячи человек. На данный момент число сотрудников уже превышает пять сотен человек, при этом треть персонала – жители близлежащих городов и сёл.