14.10.2019, 23:32
Работник АвтоВАЗа воровал ключи от новых машин
ИА «Ореанда-Новости». На заводе АвтоВАЗ был пойман вор, который похищал ключи от новых автомобилей на производстве.
Сотрудника удалось вычислить на 4 раз хищения ключей от машины «Лада Калина». Рядового автослесаря поймали с поличным, когда он вытаскивал ключи из замка зажигания. В его шкафчике были обнаружены ещё 2 ключа от «Лада Гранта», дверные автомобильные ручки и контейнеры. Похититель признался, что занимался незаконной продажей автозапчастей и ключей от машин.
АвтоВАЗ понес ощутимые убытки, так как приходилось менять не только замки зажигания и дверные замки в новых автомобилях, но и вносить изменения в документацию. Автослесарь был уволен по статье Трудового кодекса РФ и привлечён к ответственности.
Сотрудника удалось вычислить на 4 раз хищения ключей от машины «Лада Калина». Рядового автослесаря поймали с поличным, когда он вытаскивал ключи из замка зажигания. В его шкафчике были обнаружены ещё 2 ключа от «Лада Гранта», дверные автомобильные ручки и контейнеры. Похититель признался, что занимался незаконной продажей автозапчастей и ключей от машин.
АвтоВАЗ понес ощутимые убытки, так как приходилось менять не только замки зажигания и дверные замки в новых автомобилях, но и вносить изменения в документацию. Автослесарь был уволен по статье Трудового кодекса РФ и привлечён к ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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