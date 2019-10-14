Сотрудника удалось вычислитьот машины «Лада Калина». Рядового автослесаря поймали с поличным, когда он вытаскивал ключи из замка зажигания. В его шкафчике были обнаружены ещёПохититель признался, чтоавтозапчастей и ключей от машин.так как приходилось менять не только замки зажигания и дверные замки в новых автомобилях, но и вносить изменения в документацию.



