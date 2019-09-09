ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Роскачества провели исследование сухих завтраков. На сайте ведомства сообщается, что в шоколадных шариках пяти торговых марок – «ВкусВилл», Nesquik, «Дансония», «Лента» и «О’Кей» – было выявлено превышение допустимого уровня содержания охратоксина А – токсичного соединения природного происхождения, вырабатываемое плесневыми грибами. Данное вещество образуется во время хранения урожая и обнаруживается в продуктах, изготовленных из злаков, кофейных бобов, в изюме, виноградном соке и вине и специях.

Всего из 18 проверенных Роскачеством сухих завтраков безопасными были признаны 12. Ни в одном из них не было выявлено присутствия трансжиров, генетически модифицированных объектов, патогенных микроорганизмов и бактерий.