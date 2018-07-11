ИА «Ореанда-Новости». Роскачество провело проверку двадцати трёх российских торговых марок, в частности - производимых ими консервов из сайры. Четыре марки могут претендовать на Знак качества.

Всего было введено тридцать семь критериев качества и безопасности. К счастью, в исследованных продуктах не обнаружили ничего, что могло бы угрожать безопасности. Отсутствуют тяжёлые металлы, пестициды, возбудители болезней, плесень, патогенные микроорганизмы. Специалисты утверждают, что общепринятое мнение, согласно которому консервами из сайры легко отравиться, поскольку в них перемещаются токсины - неверное. Все двадцать три марки соответствуют правилам безопасности. Единственное, в чем «провинились» два производителя - в их рыбе содержались неживые личинки. Они не вредны для человека, но заражённость рыбы ими практически неизбежна.

Отметили также самые наваристые банки, то есть те, в которых самой рыбы было намного больше, чем жидкости. Ими стали консервы фирмы «Доброфлот» - восемьдесят пять процентов рыбы, «Пелагус» - на один процент меньше, «Дальморепродукт» - восемьдесят три процента.

Самыми приятными для обоняния и на вкус консервами стали те, что производят марки «Торговый дом МС», «Ультрамарин», «Капитан вкусов», «БИЛАС», «Русский рыбный мир», «Рижское золото», «Каждый день», «Доброфлот», «Курильский берег» и «Fortuna» - всего десять торговых марок.

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев сказал, что консервированная рыба считается более полезной, чем, например, варёная, поскольку сохраняет в себе большинство полезных веществ. Торговыми марками, которые производят самую полезную консервированную сайру, назвали «Вкусные консервы», «Рижское золото», «Китбай» и «Fish House». В банках этих марок содержится больше всего кальция, омега-3, фосфора и жирных кислот.

По итогам исследования четыре фирмы-производителя могут претендовать на российский Знак качества: «Курильский берег», «Доброфлот», «Ультрамарин» и «Капитан вкусов».