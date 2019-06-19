ИА «Ореанда-Новости» Самые эффективные напитки, помогающие утолить жажду в жаркий день, назвали эксперты Роскачества.

Так специалисты советуют не пить в жару сладкую газировку, лимонады и другие напитки с повышенным содержанием сахара. Для утоления жажды лучше пить чай и воду. При этом воду лучше выбирать минеральную, отмечается, что вода в стеклянной таре будет сохранять свои полезные свойства дольше.

Можно пить также квас, но при этом важно не перепутать и не приобрести газированный напиток со вкусом кваса. Лучше выбирать напиток, сделанный по ГОСТу. В настоящем квасе не должно быть подсластителей или красителей. Надпись «живой» на бутылке кваса можно спокойно игнорировать, эксперты поясняют, что это лишь маркетинговая уловка, которая не говорит о качестве продукта.