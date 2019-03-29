ИА «Ореанда-Новости» Роскачество разработало новый государственный стандарт (ГОСТ), в котором регламентированы методики проверки качества сухих молочных смесей для питания детей и требования к их составу. В конце 2018 года ведомством было проведено исследование в данной сфере, выявившее несоответствие маркировки большинства продукции заявленному составу, в частности в отношении микроэлементов и витаминов. Новый стандарт устанавливает повышенные и более подробно описанные требования к детскому питанию. Действие ГОСТ распространяется и на продукцию из других стран.