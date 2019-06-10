ИА «Ореанда-Новости» Самый вкусный и качественный российский квас назвали специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль».

Всего были проанализированы семь видов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Во всех образцах сразу было выявлено нарушение – не указана на этикетке информация содержании консерванта диоксида серы (Е220). Эта добавка опасна для людей с непереносимостью, поэтому указание о ней является обязательным.

Самые высокие оценки получил квас «Русский дар» и «Очаковский». В тройке лидеров также оказался напиток бренда «Никола». Все они обладают полным вкусом с тонами сброженного напитка.

Наиболее неудачным оказался квас «Букет Чувашии», эксперты не оценили его слащавый вкус и аромат.