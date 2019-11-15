Причина расторжения контракта заключается в том, что организация-производитель так иусловий госконтракта. Затраты по разработке и строительству нулевые.По словам специалистов Роскосмоса, расторжение госконтракта произошло. С организацией-производителем будет заключён новый договор на эту услугу, но в следующем году.