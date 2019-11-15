15.11.2019, 00:37
Роскосмос расторг контракт на запуск в 2020 году спутников «Гонец»
ИА «Ореанда-Новости». В четверг, 14 ноября, Роскосмос официально расторг контракт на запуск в 2020 году трёх спутников «Гонец». Расторжение договора было опубликовано на сайте госзакупок.
Причина расторжения контракта заключается в том, что организация-производитель так и не приступила к выполнению условий госконтракта. Затраты по разработке и строительству нулевые.
По словам специалистов Роскосмоса, расторжение госконтракта произошло по техническим причинам. С организацией-производителем будет заключён новый договор на эту услугу, но в следующем году.
Спутники будут запущены в космос в 2021 году.
Причина расторжения контракта заключается в том, что организация-производитель так и не приступила к выполнению условий госконтракта. Затраты по разработке и строительству нулевые.
По словам специалистов Роскосмоса, расторжение госконтракта произошло по техническим причинам. С организацией-производителем будет заключён новый договор на эту услугу, но в следующем году.
Спутники будут запущены в космос в 2021 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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