ИА «Ореанда-Новости». В четверг, 14 ноября, Роскосмос официально расторг контракт на запуск в 2020 году трёх спутников «Гонец». Расторжение договора было опубликовано на сайте госзакупок.

Причина расторжения контракта заключается в том, что организация-производитель так и не приступила к выполнению условий госконтракта. Затраты по разработке и строительству нулевые.

По словам специалистов Роскосмоса, расторжение госконтракта произошло по техническим причинам. С организацией-производителем будет заключён новый договор на эту услугу, но в следующем году.

Спутники  будут запущены в космос в 2021 году.