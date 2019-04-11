ИА «Ореанда-Новости». Москвичи пожаловались на неприятные запахи в городе. В связи с этим глава Росприроднадзора Светлана Радионова обещала провести рейды предприятий юго-востока Москвы, чтобы вычислить, какое из них загрязняет атмосферный воздух.

Радионова отметил, что основанием для рейдов являются жалобы жителей столицы, а разрешение даёт прокуратура. В Росприроднадзоре уверены, что прокуратура поддержит ведомство.

Похожая ситуация была с Московским нефтеперерабатывающим заводом. Его проверило ведомство на предмет выбросов сероводорода после жалоб жителей Капотни. Выбросов сероводорода специалисты не нашли, но зафиксировали выбросы диоксида серы, за что предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей.