ИА «Ореанда-Новости» С 8 мая Россельхознадзор вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции наливом в отношении 37 белорусских предприятий. В соответствующем документе говорится о временном характере данной меры.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано сообщила, что запрет введён вследствие отсутствия у государственной ветеринарной службы Белоруссии единообразных подходов к проведению оценки соответствия молочной продукции нормам Евразийского экономического союза. Мелано подчеркнула, что целью ограничения является пресечение оборота некачественных и опасных продуктов на территории России.

Запрет на ввоз молока и молокопродуктов будет действителен вплоть до проведения соответствующей инспекции.