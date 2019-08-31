ИА "Ореанда-Новости" Форум пройдёт в Сочи 23-24 октября.

Товарооборот между Россией и Африкой растёт, несмотря на жёсткую конкуренцию с Китаем. В прошлом году он составил более 20 миллиардов долларов.

Основная торговля идёт с десятью африканскими государствами. В их числе Алжир, Кения, Египет и другие. Объём российского экспорта составил почти 18 миллиардов долларов, а импорт – 3 миллиарда.

На сочинском форуме будут присутствовать более трёх тысяч представителей бизнеса из стран Африки, а также главы российских компаний.

Будут обсуждаться проекты, касающиеся нефтегазовой отрасли, взаимодействия банков и другие.