ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает Роспотребнадзор, белый хлеб хранится 24 часа с момента выпекания, ржаной и ржано-пшеничный – 36 часов.

Срок хранения хлебо-булочных изделий весом до 200 грамм не должен превышать 16 часов.

Специалисты рекомендуют не запасаться хлебом впрок и покупать ровно столько, сколько нужно на очередной прием пищи.

Хранить хлеб следует в пакете из полиэтилена, тканевом мешке или герметичной хлебнице.

Как отмечают в ведомстве, выбирая хлеб к своему столу, важно обратить внимание на его форму. На корочке изделия не должно быть вмятин и трещин, а мякиш «правильной» булки – упругий и равномерно пористый.