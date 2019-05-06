ИА «Ореанда-Новости» Россияне призывают не покупать продукцию фирмы «Мираторг», и требуют, чтобы рестораны отказались сотрудничать с поставщиком после скандального высказывания президента компании Виктора Линника. Об этом сообщает «Москва24».

Ранее Линник поддержал идею о запрете на ввоз в Россию пармезана и хамона в любых количествах. Однако потребителей оскорбило не это, а то, как президент «Мираторга» назвал россиян. Линник упрекнул граждан в непатриотизме и мелочности, обозвав при этом «балаболами», а также заявил, что россияне должны думать об интересах страны, а не о гастрономии.

Потребители сочли это высказывание оскорбительным и призывают отказаться от покупок изделий данной марки. Заведения также бойкотируют «Мираторг», ранее ресторан «Огонек» в Екатеринбурге сообщил, что прекратил сотрудничать с компанией.