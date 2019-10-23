ИА "Ореанда-Новости" Крупнейшая компания российского происхождения под названием Nordgold запустит новую электростанцию на территории Буркина-Фасо. Особенностью объекта станет использование солнечной энергии.

Руководство компании в лице Алексея Мордашова заключило соглашение на предмет возведения новой электростанции, работающей на солнечной энергии. Мощность, в планах организатора проекта, составит тринадцать мегаватт. Местом расположения электростанции нового типа была выбрана территория рудников, принадлежащих компании Bissa и Bouly, на территории Буркина-Фасо.

В подписании соглашения, кроме компании Nordgold, принимали участие Total Eren и Africa Energy Management Platform (или AEMP). Первая компания является независимым производителем электрической энергии, вторая – её стратегический партнёр. Согласно замыслу инициаторов проекта, все вышеперечисленные компании займутся строительством солнечной электростанции и обеспечат её дальнейшую эксплуатацию. Кроме того, консорциум обязался возвести систему солнечных батарей для нужд рудников – им необходимы места для хранения электроэнергии.

Открыть солнечную электростанцию планируют в четвёртом квартале следующего года. Запуск станции позволит сэкономить потребление горючего топлива на шесть с половиной миллионов литров ежегодно. Кроме того, значительно сократится выброс вредных веществ в атмосферу – ежегодный объём СО2 сократится на восемнадцать тысяч тонн.

Стоит отметить, что компания Nordgold имеет в своей собственности десять рудников, три из которых расположены на территории Буркина-Фасо. Кроме того, компания владеет перспективными проектами в таких странах как Французская Гвиана и Канада.