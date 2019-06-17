ИА «Ореанда-Новости» Несколько молокозаводов из России подадут коллективный иск к китайской фирме, которая зарегистрировала на себя их торговые марки. Об этом пишут РИА новости.

Отмечается, что проблемы возникли с ввозом молочных продуктов, так как российские молочные заводы в конце прошлого года получили импортную лицензию, а через месяц компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала российские торговые марки на себя.

Так ситуацию разъяснил директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок. При этом компания из Китая не нарушила законодательство своей страны, из-за этого будет сложно потребовать, чтобы она вернула бренды.

Мурзенок полагает, что российские производители упустили момент, когда можно было уладить ситуацию, так как сделать это можно было сразу же после подписания протокола о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем в конце 2018года.