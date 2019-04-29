ИА «Ореанда-Новости» Ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России» в обращении к первому вице-премьеру России и министру финансов Антону Силуанову прокомментировали предложение министерства лишить продавцов, торгующих маркированным товаром, возможности применять специальный налоговый режим. По мнению предпринимателей, запланированная отмена единого налога на вменённый доход приведёт к тому, что магазины, не принадлежащие к торговым сетям, окажутся неспособны нести увеличившуюся налоговую нагрузки и вследствие этого будут вынуждены закрываться. По расчётам специалистов «Опоры России», нововведение лишит индивидуальных предпринимателей прибыли в пределах от 23 до 109 %.