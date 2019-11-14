14.11.2019, 23:07
Российские специалисты разработали новую ракету Ярс для разных видов базирования
ИА «Ореанда-Новости». Российские военные специалисты разработали новую ракету «Ярс» для разных видов базирования, сообщает интернет-издание «Дни24».
Разработку можно устанавливать как в шахтах, так и на подвижных автомобильных или железнодорожных составах. Вне зависимости от метода установки, категорию ракеты не надо будет менять, так как новый «Ярс» - универсальный.
Однако сами носители ещё не были разработаны. Проект железнодорожных носителей для ракет «Ярс» в настоящее время заморожен. Пока неизвестно, когда российские специалисты приступят к созданию подвижных составов.
Разработку можно устанавливать как в шахтах, так и на подвижных автомобильных или железнодорожных составах. Вне зависимости от метода установки, категорию ракеты не надо будет менять, так как новый «Ярс» - универсальный.
Однако сами носители ещё не были разработаны. Проект железнодорожных носителей для ракет «Ярс» в настоящее время заморожен. Пока неизвестно, когда российские специалисты приступят к созданию подвижных составов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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