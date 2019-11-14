Разработку можно устанавливать. Вне зависимости от метода установки, категорию ракеты не надо будет менять, так как новый «Ярс» - универсальный.Однако сами носители ещё не были разработаны. Проект железнодорожных носителей для ракет «Ярс» в настоящее время заморожен. Пока неизвестно, когда российские специалисты