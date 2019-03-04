ИА «Ореанда-Новости». НПО Лавочкина - разработчик автоматических межпланетных станций - рекомендует использовать 3D-принтер, чтобы возводить сооружения на Луне из местного грунта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию корпоративного издания «Новатор».

Учёные из НПО имени Лавочкина считают, что на Луне можно возводить различные конструкции, используя мобильный, сравнительно лёгкий 3D-принтер. Устройство, работающее на солнечной энергии, будет применять лунный грунт (реголит) для создания блоков будущей кладки. Испытания этой модели уже успешно прошли в условиях Земли, сообщается в корпоративном издании «Новатор».

Строительный материал, загружаемый в принтер, будет нагреваться солнечной энергией. Для этого в аппарате будут установлены шарообразные плёночные зеркала-концентраторы площадью 10 м2. Они разогреют лунный грунт до температуры плавления, которая составляет 1500°С. Порошок будет плавиться со скоростью не менее 10 граммов в секунду, и по мере его сплавления особое устройство будет заправлять аппарат «свежим» реголитом.

В течение одного лунного дня 3D-принтер напечатает из базальта около 10 тонн, или 4 м3 строительной кладки. Сам аппарат будет весить лишь несколько десятков килограммов.

Учёные уверены, что использование 3D-принтера позволит многократно уменьшить количество оборудования, необходимого для строительства. С помощью такого аппарата можно создавать из жидкого базальта сооружения даже сложных форм. Кроме того, благодаря принтеру будут утилизированы отвалы базальтовых пород, которые вынимаются из недр во время строительства тоннелей.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что отечественная программа освоения Луны до лета текущего года будет представлена на рассмотрение Совету безопасности РФ. По информации Совета по космосу РАН, начало строительства лунной базы запланировано на 2025 год.