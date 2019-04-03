ИА «Ореанда-Новости» Росстат сообщает, что в 2018 году 11,8 % домов и квартир из числа подключенных к центральному водопроводу обеспечены только холодной водой, ещё в 30,6 % жилищ горячее водоснабжение обеспечивается за счёт нагревателей, установленных самими гражданами. Всего же к центральному водоснабжению подключено 90,3 % домохозяйств в стране.

По регионам России положение с горячим водоснабжением неоднородное. «Лидером» стала Республика Тыва: лишь 11,6 % жилищ подключено к центральному водоснабжению, из них в 78,8 % нет горячей воды. Далее следуют Забайкальский край (60,5 %), Республика Алтай (58,5 %) и Бурятия (45,5 %). Проблемы отмечены и в европейской части страны: в Псковской области нет горячей воды в 31,2 % подключенных к центральному водоснабжению жилищ, почти такой же показатель зарегистрирован в Архангельской области (без Ненецкого автономного округа). Квартиры и дома без горячей воды обнаружились даже в Москве и Санкт-Петербурге (0,1 и 0,3 % соответственно).

Среди жалоб россиян – перебои подачи (2,4 %), слабый напор (1,9 %), низкая температура (3,6 %). На все три типа проблем пожаловались 99 % жителей Севастополя.



