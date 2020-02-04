Об этом сообщил представитель «Аэронавигационных и информационных систем», входящих в состав Ростеха.Первое производство корпоративных телефонов будет запущено до конца этого года на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.. На это выделено более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, объём производства в первое время будет составлять примерно 30-40 тысяч смартфонов в год.. Стоимость одного смартфона составит ориентировочно от 60 до 90 тысяч рублей, но будет варьироваться в зависимости от приобретаемого количества.