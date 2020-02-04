04.02.2020, 12:02
Ростех выпустит новые корпоративные смартфоны
ИА «Ореанда-Новости». Ростех выпустит новые защищённые смартфоны, которые будут использоваться для корпоративной связи. Об этом сообщил представитель «Аэронавигационных и информационных систем», входящих в состав Ростеха.
Первое производство корпоративных телефонов будет запущено до конца этого года на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Партия будет состоять из двух тысяч изделий. На это выделено более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, объём производства в первое время будет составлять примерно 30-40 тысяч смартфонов в год.
В основном защищённые телефоны будут продаваться в силовые ведомства, а также предприятиям сферы здравоохранения, транспорта, нефти и газа. Стоимость одного смартфона составит ориентировочно от 60 до 90 тысяч рублей, но будет варьироваться в зависимости от приобретаемого количества.
Первое производство корпоративных телефонов будет запущено до конца этого года на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. Партия будет состоять из двух тысяч изделий. На это выделено более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, объём производства в первое время будет составлять примерно 30-40 тысяч смартфонов в год.
В основном защищённые телефоны будут продаваться в силовые ведомства, а также предприятиям сферы здравоохранения, транспорта, нефти и газа. Стоимость одного смартфона составит ориентировочно от 60 до 90 тысяч рублей, но будет варьироваться в зависимости от приобретаемого количества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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