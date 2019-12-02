02.12.2019, 23:24
Royal Dutch Shell с 2020 года прекратит добычу нефти на месторождении Brent
ИА «Ореанда-Новости». Royal Dutch Shell с 2020 года прекратит добычу нефти на месторождении Brent на территории Северного моря. Информация была опубликована сегодня, 2 декабря, в газете The Wall Street Journal.
Британско-голландская нефтедобывающая компания планирует отказаться от добычи нефтепродуктов в крупном месторождении в пользу мелких. По данным специалистов Royal Dutch Shell, в этом году доля нефти Brent в составе BFOET составляет примерно 1%. В следующем году компания планирует прекратить добычу нефти в Северном море и вывести из эксплуатации платформу Charlie.
Вице-президент по добыче и разработке Royal Dutch Shell Стив Фимистер указал, что более 40 лет нефть сорта Brent являлась эталоном и играла ключевую роль в ценообразовании нефтепродуктов. По в следующем году пора прекратить добычу на крупном месторождении и переключится на более мелкие.
Британско-голландская нефтедобывающая компания планирует отказаться от добычи нефтепродуктов в крупном месторождении в пользу мелких. По данным специалистов Royal Dutch Shell, в этом году доля нефти Brent в составе BFOET составляет примерно 1%. В следующем году компания планирует прекратить добычу нефти в Северном море и вывести из эксплуатации платформу Charlie.
Вице-президент по добыче и разработке Royal Dutch Shell Стив Фимистер указал, что более 40 лет нефть сорта Brent являлась эталоном и играла ключевую роль в ценообразовании нефтепродуктов. По в следующем году пора прекратить добычу на крупном месторождении и переключится на более мелкие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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