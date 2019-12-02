Британско-голландская нефтедобывающая компания планирует отказаться от добычи нефтепродуктов в крупном месторождении в пользу мелких. По данным специалистов Royal Dutch Shell, в этом году доля нефти Brent в составе BFOET составляет примерно 1%.Вице-президент по добыче и разработке Royal Dutch Shell Стив Фимистер указал, что более 40 лет нефть сорта Brent являлась эталоном и играла ключевую роль в ценообразовании нефтепродуктов. По в следующем году пора прекратить добычу на крупном месторождении и переключится на более мелкие.