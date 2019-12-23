23.12.2019, 18:31
Руководитель Boeing ушёл в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель организации Boeing Деннис Меленберг ушёл в отставку. Информация была опубликована на официальном сайте американской компании.
Решение было принято советом директоров из-за ухудшения доверия к самолётам 737 MAX и запрета их использования по всему миру. В последние пару месяцев многие люди боятся летать на воздушных судах. Такие заявления появились и в интернете. Бывший работник компании Boeing Эд Пирсон и сенатор американского штата Коннектикут Ричард Блюменталь сказали о небезопасности полётов на 737 MAX.
Сейчас совет директоров назначил Грега Смита временным руководителем корпорации. В ближайшее время пост главы Boeing займёт Дейв Кэлхун. Под его руководством планируется возобновить эксплуатацию пассажирских самолётов 737 MAX и вернуть доверие от людей.
Решение было принято советом директоров из-за ухудшения доверия к самолётам 737 MAX и запрета их использования по всему миру. В последние пару месяцев многие люди боятся летать на воздушных судах. Такие заявления появились и в интернете. Бывший работник компании Boeing Эд Пирсон и сенатор американского штата Коннектикут Ричард Блюменталь сказали о небезопасности полётов на 737 MAX.
Сейчас совет директоров назначил Грега Смита временным руководителем корпорации. В ближайшее время пост главы Boeing займёт Дейв Кэлхун. Под его руководством планируется возобновить эксплуатацию пассажирских самолётов 737 MAX и вернуть доверие от людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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