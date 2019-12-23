Решение было принято советом директоров из-за ухудшения доверия к самолётам 737 MAX и запрета их использования по всему миру. В последние пару месяцев многие люди боятся летать на воздушных судах. Такие заявления появились и в интернете. Бывший работник компании Boeing Эд Пирсон и сенатор американского штата Коннектикут Ричард Блюменталь сказали о небезопасности полётов на 737 MAX.Сейчас совет директоров назначил Грега Смита временным руководителем корпорации.