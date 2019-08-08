08.08.2019, 19:48
Саркофаг Чернобыльской АЭС разрушается
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты утверждают, что есть высокая вероятность разрушения саркофага над Чернобыльской АЭС. К 2023 году сооружение должно быть разобрано, так как сейчас оно держится только под собственной тяжестью.
Также есть вероятность, что за 33 года конструкция могла износиться и начать пропускать радиоактивные вещества из трещин. Сейчас саркофаг потрескался, а бетонные плиты накренились и покосились.
План строительства нового саркофага состоит укреплении сооружения по мере извлечения его частей с помощью кранов. Над реактором в 2016 году построили укрытие-конфайнмент, так что риск попадания радиоактивных веществ в атмосферу сведен к нулю.
Также есть вероятность, что за 33 года конструкция могла износиться и начать пропускать радиоактивные вещества из трещин. Сейчас саркофаг потрескался, а бетонные плиты накренились и покосились.
План строительства нового саркофага состоит укреплении сооружения по мере извлечения его частей с помощью кранов. Над реактором в 2016 году построили укрытие-конфайнмент, так что риск попадания радиоактивных веществ в атмосферу сведен к нулю.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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