ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, отгрузило в адрес ОАО «Газпромтрубинвест» более 2,1 млн тонн металлопродукции с момента начала сотрудничества предприятий.

«Северсталь» поставляет «Газпромтрубинвесту» горячекатаные рулоны, которые используются для производства стальных электросварных нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром от 60 до 426 мм для обустройства газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений и газификации. Продукцию предприятия потребляют такие компании как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Газпромнефть».



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В 2015 году на ОАО «Газпромтрубинвест» был завершён инвестиционный проект строительства Комплекса по производству труб среднего диаметра. С этого момента отгрузка череповецкого металла в адрес клиента существенно увеличилась. В 2017 году она составила более 340 тыс. тонн металлопроката. Это рекордный показатель за всё время поставок.

«Мы намерены и дальше делать всё, чтобы «Газпромтрубинвест» выбирал «Северсталь» в качестве основного поставщика металла. С начала этого года коллектив нашей компании добился впечатляющих результатов в области обеспечения стабильно высоких показателей качества поставляемого металла для производства труб малого диаметра», - отметил директор по продажам АО «Северсталь Менеджмент» Евгений Черняков.

В настоящий момент специалисты «Северстали» и «Газпромтрубинвеста» проводят совместные разработки новых коррозионностойких марок стального проката для производства труб нефтегазового сортамента, рассматривают возможности расширения сортамента поставляемого рулонного металлопроката и совершенствования доставки продукции.