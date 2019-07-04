ИА «Ореанда-Новости» В Татарстане пастух утонул в цистерне с холодным молоком, по факту инцидента следственный комитет начал проверку. Об этом передаёт СУСК России по республике.

На агрофирме в резервуаре с молоком было обнаружено тело рабочего, который, по предварительным данным, утонул. ПО версии следствия, сторож попросил 51-летнего рабочего на время подменить его, а сам ушёл. Пастух решил выпить молока, но не удержался и упал в двухметровый бак. Температура молока в цистерне составляла около 2 градусов. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.