04.07.2019, 15:34
СК расследует гибель пастуха в бочке с молоком в Татарстане
ИА «Ореанда-Новости» В Татарстане пастух утонул в цистерне с холодным молоком, по факту инцидента следственный комитет начал проверку. Об этом передаёт СУСК России по республике.
На агрофирме в резервуаре с молоком было обнаружено тело рабочего, который, по предварительным данным, утонул. ПО версии следствия, сторож попросил 51-летнего рабочего на время подменить его, а сам ушёл. Пастух решил выпить молока, но не удержался и упал в двухметровый бак. Температура молока в цистерне составляла около 2 градусов. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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