ИА «Ореанда-Новости». 8 апреля в Дзержинске на заводе "Химмаш" во время демонтажных работ произошло обрушение кровли в цеху. В результате погиб человек. По факту гибели рабочего следственное управления СК по Нижегородской области завело уголовное дело.

Кровля обрушилась на территории промышленной площадки завода "Дзержинскхиммаш", площадка находится в неэксплуатируемом здании. Обрушилось 3 200 кв. метров кровли. Ранее сообщалось, что проверку организовала областная прокуратура.

В понедельник при производстве демонтажных работ произошло обрушение кровли неэксплуатируемого здания на территории промышленной площадки завода "Дзержинскхиммаш" на площади 3200 квадратных метров. Погиб один человек. Региональные СК и прокуратура начали проверку.

СК завёл уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются причины ЧП, расследование уголовного дела продолжается.