23.12.2019, 14:25
СМИ: В Таиланде сетевые магазины перестанут выдавать пакеты из пластика
ИА "Ореанда-Новости" Более 70 сетевых магазинов, функционирующих в Таиланде, заявили о прекращении выдачи своим клиентам пластиковых пакетов. Об этом в понедельник передаёт интернет-портал Thaiger.
Перед магазинами, которые состоят в Ассоциации розничной торговли Таиланда, поставлена задача по сокращению в торговле использования пластика в течение года на 30 процентов, заявлено в сообщении.
Таким способом Ассоциация пытается внести свою лепту в программу Таиланда, которая направлена на уменьшение количества мусора из пластика.
До 13,5 миллиарда ежегодно используют в Таиланде только местные магазины и гипермаркеты. При этом ярмарки и рынки являются основными "поставщиками" мусора из пластика. Ярмарки и рынки используют каждый год до 18 миллиардов пакетов, сделанных из пластика.
Перед магазинами, которые состоят в Ассоциации розничной торговли Таиланда, поставлена задача по сокращению в торговле использования пластика в течение года на 30 процентов, заявлено в сообщении.
Таким способом Ассоциация пытается внести свою лепту в программу Таиланда, которая направлена на уменьшение количества мусора из пластика.
До 13,5 миллиарда ежегодно используют в Таиланде только местные магазины и гипермаркеты. При этом ярмарки и рынки являются основными "поставщиками" мусора из пластика. Ярмарки и рынки используют каждый год до 18 миллиардов пакетов, сделанных из пластика.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии