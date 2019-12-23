ИА "Ореанда-Новости" Более 70 сетевых магазинов, функционирующих в Таиланде, заявили о прекращении выдачи своим клиентам пластиковых пакетов. Об этом в понедельник передаёт интернет-портал Thaiger. 

Перед магазинами, которые состоят в Ассоциации розничной торговли Таиланда, поставлена задача по сокращению в торговле использования пластика в течение года на 30 процентов, заявлено в сообщении. 

Таким способом Ассоциация пытается внести свою лепту в программу Таиланда, которая направлена на уменьшение количества мусора из пластика. 

До 13,5 миллиарда ежегодно используют в Таиланде только местные магазины и гипермаркеты. При этом ярмарки и рынки являются основными "поставщиками" мусора из пластика. Ярмарки и рынки используют каждый год до 18 миллиардов пакетов, сделанных из пластика. 