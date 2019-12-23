Перед магазинами, которые состоят в Ассоциации розничной торговли Таиланда, поставлена задача по сокращению в торговле использования пластика в течение года на 30 процентов, заявлено в сообщении.До 13,5 миллиарда ежегодно используют в Таиланде только местные магазины и гипермаркеты. При этом ярмарки и рынки являются основными "поставщиками" мусора из пластика. Ярмарки и рынки используют каждый год до 18 миллиардов пакетов, сделанных из пластика.