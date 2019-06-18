ИА «Ореанда-Новости» Финансовый журнал Forbes составил рейтинг крупнейших собственников сельскохозяйственных земель в России.

На первом месте рейтинга – АО «Фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева», которой владеет семья бывшего главы администрации Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачёва (649 тысяч гектаров стоимостью 68,5 миллиарда рублей). В состав компании входят 60 предприятий, занимающиеся растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой сельхозпродукции.

Второе место в списке занимает агрохолдинг «Степь», принадлежащий Владимиру Евтушенкову, который также владеет АФК «Система». «Степь» специализируется на растениеводстве, молочном животноводстве и интенсивном садоводстве.

Третье место заняла компания «Мираторг», которую контролируют Александр и Виктор Линниковы. Холдинг является крупнейшим производителем мяса в России. Среди других направлений деятельности «Мираторга» – растениеводство и производством кормов.

Сотрудники Forbes подсчитали, что в совокупности 20 самых крупных российских землевладельцев владеют землями сельскохозяйственного назначения площадью 7,87 миллиона гектаров земель стоимостью 471,7 миллиарда рублей.