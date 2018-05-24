США могут начать процедуру изучения возможного введения пошлин на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним, заявил президент Дональд Трамп.

«Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом… и дал ему поручение рассмотреть возможность расследования того, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки», - говорится в письменном заявлении Трампа.

Министерство торговли США подтвердило, что ведомство приступило к началу расследования. В стране действует законодательная норма, которая позволяет начать подобную процедуру в отношении импортируемых товаров. Если будет установлено, что импорт тем или иным образом угрожает национальной безопасности США, власти страны имеют право ввести заградительные пошлины.

Весной этого года Трамп анонсировал скорее введение пошлин на сотни товаров из Китая. Вслед за эти Пекин пригрозил принять аналогичные меры в отношении американских товаров. На завершившихся на этой неделе переговорах двух стран было принято решение отложить ввод пошлин.

В настоящее время США столкнулись с гигантских торговым дефицитом, одной из мер для решения этой проблемы является повышение пошлин.