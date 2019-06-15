ИА "Ореанда-Новости" На портале Change.org активисты, выступающие против строительства завода по переработке особо опасных отходов, опубликовали свою петицию. В настоящий момент петицию подписали 18 136 человек.

Жители Саратовской области продолжают отстаивать своё право на благоприятный экологический фон. Петиция направлена в правительство Российской Федерации, государственную корпорацию атомной энергии «Росатом», федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», а также в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

По словам первого заместителя генерального директора по развитию «РосРАО», которая является дочерней компанией корпорации «Росатом», Максима Королькова, в Саратовской области планируется возвести комплекс по переработке отходов первого и второго классов опасности. Ещё три завода разместятся в других регионах страны. Строительство планируется начать в 2021 году. Мощность комплекса в посёлке Горный Краснопартизанского района области составит до 50 тысяч тонн отходов ежегодно. На возведение из бюджетных средств выделено свыше пяти миллиардов рублей. 74 миллиона рублей планируется потратить уже в текущем году.

Ранее жители Саратовской области уже протестовали против строительства предприятия по переработке особо опасных отходов. Так в городе Саратов состоялся митинг, который собрал свыше пятисот человек. В других регионах, на территории которых также планируется соорудить подобные предприятия, также запланировано проведение аналогичных акций протеста.