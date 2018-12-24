ИА «Ореанда-Новости». В Соликамске (Пермский крае) в шахте «Уралкалия» закончена поисково-спасательная операция. Тела всех девяти погибших горняков подняты на поверхность, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тела всех погибших шахтёров в воскресенье были поняты на поверхность, однако работы по тушению отдельных очагов пожара продолжались. По данным ведомства, для ликвидации пожара задействовано 162 человека и 38 единиц техники, они останутся этим численным составом до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. В МЧС сообщили, что психологи работают с родственниками погибших.

Напомним, ЧП в шахте компании «Уралкалий» произошло в субботу в 10.04 по московскому времени. В стволе рудника горнорудной шахты при строительных работах вспыхнул пожар. Девять человек оказались заблокированы под землёй на глубине 364 метра, связь с горняками была потеряна. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек.

Горноспасатели предпринимали шесть попыток добраться до предполагаемого места нахождения людей. Однако спуск на место оказался осложнён деформацией конструкций ствола, продолжающимся горением и сильной задымленностью. В результате все девять заблокированных рабочих погибли. Тело девятого погибшего спасателям найти удалось не сразу. Из-за особенностей конструкции ствола шахты, спасателям пришлось поочерёдно поднимать тела погибших рабочих.

В Следственном комитете России проинформировали, что по делу о пожаре в шахте задержали четырёх человек – сотрудников подрядной организации, которых подозревают в нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекшем смерть трёх и более человек.

Следователи задержали горного мастера Андрея Купришкина, начальника участка шахты Максима Канищева, горного мастера Игоря Чукаева и Андрея Артюхина, начальника объекта шахтостроительного комплекса, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Компания "Уралкалий" выплатит по три миллиона рублей семьям погибших на шахте, об этом сообщили на официальном сайте компании.