ИА «Ореанда-Новости» После снижения НДС на плодово-ягодные культуры до 10% отразится на ценах, поставки фруктов и ягод в магазины увеличатся. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Законопроект о снижении НДС на фрукты и ягоды был направлен в Госдуму, премьер выразил надежду, что законопроект вскоре будет принят. Медведев отметил, что уменьшение НДС также позволит садоводам высаживать больше садов и собирать больше урожая.