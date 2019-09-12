ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщила, что в течение суток было задержано «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев», которые занимались незаконным промыслом тихоокеанского кальмара у российского побережья.

«Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находится более 100 северокорейских шхун», – сказано в сообщении ведомства. В регион дополнительно направлены суда пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов Северной Кореи уведомлены о нарушениях.