ИА «Ореанда-Новости». Россия и Монголия планируют расширить научное сотрудничество в области развития альтернативной энергетики, создания экологически чистых продуктов питания, добычи редкоземельных элементов (РЗЭ) и расширения совместных исследовательских круизов, заявил в субботу президент Российской академии наук ( РАН) Александр Сергеев.

По его словам, Баттулга поручил своим учёным совершить рабочий визит в Россию для диалога по всем направлениям сотрудничества. Сергеев также высоко оценил намерение руководства страны значительно увеличить финансирование собственной науки.

Ранее Россия и Монголия подписали соглашение о совместной разведке природных ресурсов на территории Монголии. Сейчас Россия является основным поставщиком нефти в Монголию. Помимо других ресурсов, Росгеология и Республика IPAS будут сотрудничать в области поиска и использования месторождений пресной воды.