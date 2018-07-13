ИА «Ореанда-Новости». В этом году Украина поднялась с пятидесятой строчки на сорок третью в рейтинге инноваций, тем самым обогнав Россию, чего ранее никогда не случалось.

Global Innovating Index в 2018 году исследовал сто двадцать шесть стран, после чего был составлен рейтинг инноваций. При составлении рейтинга учитываются две группы факторов: первая - это все, что относится к условиям, в которых создавались инновации, а также используемые ресурсы. Вторая группа показателей - это, непосредственно, результативность инноваций и уровень креативной деятельности, иными словами - как инновация выглядит на уровне того, что уже сделано в стране до этого.

В обновлённом рейтинге Украина поднялась с пятидесятого места на сорок третье - это рекорд страны. Тем самым, государство обогнало Россию, которая, наоборот, спустилась на одну строчку вниз, заняв сорок шестое место. Ранее Украина никогда не обгоняла Россию в рейтинге инноваций.

Сверху над Украиной расположилась Греция, ещё выше - Хорватия, Литва, Польша и Объединённые Арабские Эмираты. Россию от Украины отделает Вьетнам и Таиланд, а страны, показавшие результат хуже, чем Российская Федерация - Чили, Молдова, Румыния и Турция.

Украина также входит в пятёрку стран, которые наиболее эффективно используют свой инновационный потенциал и имеющиеся ресурсы, так как их в стране немного. Предположительно, именно поэтому страна смогла занять более высокую позицию в рейтинге инноваций. Перед Украиной более высоким показателем эффективности могут похвастаться только Нидерланды, Китай, Швейцария и Люксембург. Российская Федерация в этом же рейтинге занимает лишь семьдесят седьмое место, несмотря на более высокий уровень образования, большой процент трудоустройства женщин с высшим образованием, более развитую инфраструктуру и масштабный внутренний рынок.

Первое место в списке инновационных успехов заняла Швейцария. Она уже восемь лет «выигрывает» рейтинг, следом идут Нидерланды, потом - Швеция. Соединённые Штаты Америки расположились на шестой строчке, перед ними немного выше Сингапур и Великобритания.