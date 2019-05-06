06.05.2019, 22:13
Утилизировать высокоопасные отходы будут на отдельных предприятиях
ИА «Ореанда-Новости» В России разработают инфраструктуру для обращения с высокоопасными отходами. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
На базе предприятий по уничтожению химоружия будут созданы комплексы по утилизации и обезвреживанию опасных отходов . В рамках реализации проекта с 2019 по 2023 год из федерального бюджета будет выделено 17,2 млрд рублей. Всего будет создано четыре комплекса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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