ИА «Ореанда-Новости»   В России разработают инфраструктуру для обращения с высокоопасными отходами.  Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

На базе предприятий по уничтожению химоружия будут созданы комплексы по утилизации и обезвреживанию опасных отходов .  В рамках реализации проекта с 2019 по 2023 год из федерального бюджета будет выделено 17,2 млрд рублей. Всего будет создано четыре комплекса.