ИА «Ореанда-Новости» В России разработают инфраструктуру для обращения с высокоопасными отходами. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

На базе предприятий по уничтожению химоружия будут созданы комплексы по утилизации и обезвреживанию опасных отходов . В рамках реализации проекта с 2019 по 2023 год из федерального бюджета будет выделено 17,2 млрд рублей. Всего будет создано четыре комплекса.