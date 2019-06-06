ИА «Ореанда-Новости» Согласно исследованию, проведённому специалистами аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2018 году число закрытых российских предприятий превысило число открытых в 2,14 раза.

Всего на территории страны было учреждено более 290 тысяч копаний, при этом более 600 тысяч было ликвидировано. Только пять субъектов Федерации (Ингушетия, Севастополь, Чечня, Крым и Чукотка) показали рост количества предприятий.

Эксперты FinExpertiza отмечают, что тенденция к закрытию фирм наблюдается начиная с 2016 года. Они указали на то, что чаще всего бизнес испытывает трудности с высокой кредитной ставкой и с ограничением доступа финансов. Также отрицательно сказываются отсутствие предпринимательских навыков, дефицит кадров, трудности с доступом к рыкам сбыта.

По мнению первого вице-президента объединения предпринимателей «Опора России» Владислава Корочкина, негативная статистика здесь может быть объяснена отсутствием улучшения делового климата в стране, сложностями с налогообложением, а также уменьшением покупательской способности граждан.