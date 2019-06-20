ИА «Ореанда-Новости». Ранее «Роскосмос» занимались только туристическими экскурсиями на Международную космическую станцию, но, по словам менеджера компании Сергея Костенко, сейчас они разрабатывают действительно «эксклюзивный продукт». Это – полёт на околоземную орбиту.

Для проекта создают среднюю ракету «Союз-2» и пилотируемый корабль «Союз-МС». Разработку долгое время спонсировали американцы, но в этом месяце сотрудничество прекратилось. В ракетах окажутся туристы вместо членов экипажа МКС. Потенциальные кандидаты уже выбраны по строгим критериям. Среди них есть и иностранцы, которые ради полёта прошли долгий отбор в Москве.