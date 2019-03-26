ИА «Ореанда-Новости». В Северобайкальске природоохранная прокуратура выяснила, что администрация выдала на 49 лет депутату право аренды на участок земли, который во время проверки оказался озером.

В документах указано, что данный участок выдан депутату под сельскохозяйственную деятельность. Однако это озеро, оно находится в экологической зоне и имеет гидрологическую связь с Байкалом. Орган самоуправления не имеет права выдавать право аренды на него, так как озеро находится в федеральной собственности.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы изъять незаконно арендованное озеро. Незаконный договор аренды был добровольно расторгнут. А суд постановил снять с кадастрового учёта этот несуществующий земельный участок.

Следственный комитет Бурятии в свою очередь возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.