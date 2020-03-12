ИА «Ореанда-Новости». Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, прокомментировал наложенные США санкции против дочерней фирме «Роснефть» TNK Trading International в Швейцарии.



Несмотря на то, что Игорь Ананских уверен о том, что компания без трудностей преодолеет и переживёт санкции, он считает, что действия США незаконны и ничем не обоснованны. Заместитель председателя думает, что ООН следует обратить на действия США.



Также Игорь отмечает, что эти санкции влияют на международную экономическую ситуацию, которая и без этого не является стабильной.

Ранее было заявлено, что торговля нефти в Венесуэле, из-за которой и наложены санкции, не носила политический характер, она проводилась исключительно в коммерческих целях.