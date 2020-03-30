ИА «Ореанда-Новости». В Китае около 98,6 процентов крупных промышленных предприятий опять приступили к работе, пишет «МК».



До этого они приостанавливали работу из-за эпидемии коронавируса.



Китайское министерство промышленности и информатизации заявило, что почти 90 процентов сотрудников вернулись на работу. При этом в провинции Хубэй, которая серьезнее всех пострадала от вспышки коронавируса, промпроизводство возобновилось на 95 процентов.