30.03.2020, 21:04
В Китае возобновили работу почти все крупные предприятия
ИА «Ореанда-Новости». В Китае около 98,6 процентов крупных промышленных предприятий опять приступили к работе, пишет «МК».
До этого они приостанавливали работу из-за эпидемии коронавируса.
Китайское министерство промышленности и информатизации заявило, что почти 90 процентов сотрудников вернулись на работу. При этом в провинции Хубэй, которая серьезнее всех пострадала от вспышки коронавируса, промпроизводство возобновилось на 95 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии