ИА «Ореанда-Новости». На Кубани в станице Крыловской в будущем году запустят собственное производство велосипедов, пишет «Лента.ру».



Отмечается, что инвестиции в проект составили примерно 400 миллионов рублей. Всего планируется выпускать около 300 тысяч велосипедов в год. Завод даст дополнительные 250 рабочих мест.



Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе велосезон длится почти круглый год, а спрос на велосипеды не падает.



Сначала на заводе будут собирать только алюминиевые рамы, но затем в планах разрастись до предприятия полного цикла.