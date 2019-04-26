ИА «Ореанда-Новости» В Красноярске произошёл пожар на заводе по производству баллистических ракет «Синева» и «Сармат», возгоранию присвоен наивысший ранг сложности.Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

Отмечается, что горит один из цехов – холодильный, на данный момент крыша цеха обрушилась на площади 2,5 тысячи кв.м., общая площадь пожара составляет 5 тысяч кв. м.

Пожару присвоили самый высокий ранг сложности по краю – четвёртый. В «Роскосмосе» заявили, что самому заводу ничего не угрожает.

Очевидцы публикуют видеозапись, где со стороны завода валит густой чёрный дым, запись появилась на сайте newslab.ru.





