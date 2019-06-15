ИА "Ореанда-Новости" Электростанции, расположенные на территории Кузнецкого угольного бассейна, превысили показатель выработки электроэнергии в мае этого года на 32%. Эксперты отмечают, что ключевой причиной переработки является снижение выработки гидроэлектростанций, что, в свою очередь, связано с их низкой водностью.

Тепловые электростанции, которые принадлежат Сибирской генерирующей компании, произвели в мае текущего года около 1,4 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Этот показатель превышает показатель аналогичного периода прошлого года более, чем на 32%. Среди передовиков производства, расположенных в Кемеровской области, отмечают Беловскую и Томь-Усинскую государственную районную электростанцию. Эти электростанции работали в мае с мощностью, характерной для работы в зимний период. В этот период электростанция работает при полном составе оборудования.

Электростанции, расположенные в других регионах, также не отставали от вышеуказанных лидеров по производству электрической энергии. Так первая и третья Красноярская, Минусинская, пятая Новосибирская и Абаканская теплоэлектростанции, а также Назаровская государственная районная электростанция работали в этот период на полную или близкую к ней мощность. Если говорить об общем объёме выработанной электрической энергии этих шести электростанций, то всего было выработано 3,8 миллиардов киловатт-часов. Здесь этот показатель также превышает показатель прошлого года на приблизительно 14%.

Объекты Сибирской генерирующей компании смогли увеличить объём производимой электрической энергии благодаря низкой водностью снижения выработки гидроэлектростанций. Дефицит, который возник в электрической энергии, электростанции сократили с оперативной скоростью, покрыв тем самым возникшие необходимые потребности в этого вида ресурсе.