01.12.2019, 11:25
В нынешнем году экскурсии на производства Москвы посетили 8 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости» В рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено в 2019 году 340 экскурсий, участниками которых стали 8 тысяч человек. Об этом заявлено на сайте главы столицы.
По данным сайта, экскурсии в рамках проекта начали проводить в марте. Тогда крупнейшие столичные производства посетили 1,5 тысяч горожан. Следующие экскурсии были проведены в июне. Также они проводились осенью, в сентября и ноябре.
На экскурсиях показывали, как создаются самолёты и автомобили, как производят шоколад, колбасу, газировку, квас в промышленных масштабах. Продемонстрировали также экскурсантам то, как шьются костюмы, пекут хлеб и создаются ракеты.
Помимо этого состоялись в этом году и обучающие экскурсии для студентов, которым предоставили возможность узнать побольше о своих специальностях.
По данным сайта, экскурсии в рамках проекта начали проводить в марте. Тогда крупнейшие столичные производства посетили 1,5 тысяч горожан. Следующие экскурсии были проведены в июне. Также они проводились осенью, в сентября и ноябре.
На экскурсиях показывали, как создаются самолёты и автомобили, как производят шоколад, колбасу, газировку, квас в промышленных масштабах. Продемонстрировали также экскурсантам то, как шьются костюмы, пекут хлеб и создаются ракеты.
Помимо этого состоялись в этом году и обучающие экскурсии для студентов, которым предоставили возможность узнать побольше о своих специальностях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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