По данным сайта, экскурсии в рамках проекта начали проводить в марте. Тогда крупнейшие столичные производства посетили 1,5 тысяч горожан. Следующие экскурсии были проведены в июне. Также они проводились осенью, в сентября и ноябре.На экскурсиях показывали, как создаются самолёты и автомобили, как производят шоколад, колбасу, газировку, квас в промышленных масштабах. Продемонстрировали также экскурсантам то, как шьются костюмы, пекут хлеб и создаются ракеты.Помимо этого состоялись в этом году и обучающие экскурсии для студентов, которым предоставили возможность узнать побольше о своих специальностях.